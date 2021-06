Goede hoop op versoepelingen: 'vanaf 1 juli weer attracties op de kermis'

De draaimolen, grijpkranen en het reuzenrad, ze lijken binnenkort weer te verschijnen op de kermis. "Het lijkt erop dat vanaf 1 juli de meeste Noord-Hollandse dorpskermissen door kunnen gaan", vertelt Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond. De grote vraag is wel hoe de kermissen er straks uit zien. Dat valt of staat met de versoepelingen voor de anderhalve meterregel. In Hoorn is een sprankje hoop op een kermis in de binnenstad, terwijl de dorpskermis in Wervershoof wederom op een omheind terrein plaatsvindt.

Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond hoopt dat premier Rutte vanavond meer duidelijkheid geeft over de kermissen. "Ik verwacht dat de datum van 1 juli vanavond genoemd wordt", zo vertelt hij.

De laatste 'normale' kermis was volgens Boots in oktober 2019. De noodzaak om de attracties weer te laten draaien, wordt volgens Boots steeds hoger. "U mag van mij aannemen dat de reserves fors aangetast zijn." Daarover deed exploitant Edwin Vader vorig jaar zijn verhaal. In 2020 kon hij slechts zeven keer zijn attracties opbouwen, terwijl dat voor 76 keer op de planning stond. Als klap op de vuurpeil kwam er een vuurwerkverbod, zodat zijn inkomsten voor de winter ook verdampten.

Hoornse kermis

De Noord-Hollandse kermissen waren vorig jaar vooral te vinden op afgesloten terreinen. De vraag is of dat dit jaar weer nodig is. De grootste kermis van onze provincie is in Hoorn (7-16 augustus). Achter de schermen ligt de hoop op een klassieke binnenstadskermis. Maar of dat mogelijk is valt of staat met de afstandsregel, zo vertelt gemeentewoordvoerder Marieke van Leeuwen. "Wij willen het liefst dat het in de binnenstad is, dat is de beste plek met de meest fantastische sfeer, maar het moet wel veilig kunnen."

Van Leeuwen vertelt dat de Hoornse kermis op de populaire avonden duizenden mensen trekt. "Met de afstandsregel is dat niet te handhaven." De gemeente lijkt de beslissing niet veel langer vooruit te kunnen schuiven. "We moeten binnen twee weken een definitieve knoop doorhakken." Als er geen zicht is op het afschaffen van de anderhalve meterregel, lijkt het erop dat het dit jaar wederom een kermis op parkeerterrein het Pelmolenpad wordt.

Lees verder onder de foto.