Veel geslaagden op de Hogeberg en Lyceum aan Zee na herstel van slechte beoordeling

Vooral de stijging van de slagingscijfers op de havo-afdelingen van OSG de Hogeberg op Texel en van Lyceum aan Zee in Den Helder vallen op. Beide scholen werden een paar jaar geleden onder toezicht van de onderwijsinspectie gesteld en bij beide werd de havo als zeer zwak beoordeeld. Op Lyceum aan Zee ging het ook om het vwo. Nu is bij beiden het tij gekeerd.

Zowel de Hogeberg als Lyceum aan Zee wisten ervoor te zorgen dat in een jaar de (zeer) zwakke beoordeling weer veranderde in een voldoende. Ondanks de coronacrisis en het vele thuisonderwijs van dit schooljaar is de koerswijziging nu ook zichtbaar in de slagingscijfers. Zo slaagde 88 procent van de havisten van de Hogeberg, een resultaat waar de school duidelijk trots op is: "De score van de havo laat in vergelijking met voorgaande jaren een positieve lijn zien, een trend die vorig jaar al zichtbaar werd, maar nu definitief lijkt door te zetten." In 2018 slaagde nog maar 73 procent van de eindexamenleerlingen van de havo op de Hogeberg.

Lyceum aan Zee kwam dit jaar zelfs nog hoger uit: 91 procent van de havo-leerlingen en 90 procent van de vwo-leerlingen slaagden na het tweede tijdvak. Dat is een wereld van verschil met 2019, toen na het eerste tijdvak 72 procent van de havisten waren geslaagd. Dat kon na het tweede tijdvak oplopen tot 82 procent. Op het vwo ging het toen om 79 versus 91 procent.

Onveranderd

Onveranderd hoog zijn de slagingspercentages van de vmbo-afdelingen. Zowel alle examenkandidaten van Beroepsonderwijs aan Zee, als de vmbo-basis en vmbo-kader leerlingen van de Hogeberg en RSG Wiringherlant mochten de vlag uithangen. Op de andere niveaus schommelden de slagingspercentages tussen 93 en 99 procent.

Vijf leerlingen van de Hogeberg (vier mavo-leerlingen en één vwo-leerling) en zestien op Scholen aan Zee slaagden cum laude (zes op vmbo, vijf op mavo, een op havo en vier op vwo).

Deze week zijn meerdere diploma-uitreikingen van de middelbare scholen, gisteren bijvoorbeeld op het Regius College voor praktijkonderwijs en morgen bij Scholen aan Zee.