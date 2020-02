OSG de Hogeberg op Texel krijgt positief rapport Onderwijsinspectie: 'Het lijkt wel een andere school'

DEN BURG - Een jaar geleden was het nog huilen met de pet op bij de OSG de Hogeberg op Texel. De school had door een lerarentekort te maken met veel lesuitval. De onderwijsinspectie kwam met een zeer kritisch rapport. Ze beoordeelde vooral de havo-afdeling als zeer zwak en stelde de school onder verscherpt toezicht. Het lerarentekort werd aangepakt en zowel leerlingen als leraren zijn weer trots op hun school.

"We hebben een herstelplan gemaakt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen", zegt rector Corrie Eriks. "Vorige week is de onderwijsinspectie langs geweest, heeft alle onderdelen van de school gecheckt en geoordeeld dat geen zwakke school meer zijn. De inspectie zegt ook: 'Jullie lijken wel een ander school, en dat in zo'n korte tijd'. Dat geeft een enorme boost."

Het herstel van de school valt samen met het aantreden van waarnemend rector Eriks. Maar ze blijft bescheiden: "Ik ben natuurlijk een aanjager, maar ik kan het niet alleen. Dat kan alleen maar als je een heel goed team docenten hebt. Zij hebben hard gewerkt, maar ook de leerlingen hebben hard gewerkt."

Fietsproject

Met trots werd deze week bovendien een project gepresenteerd waarbij vmbo-leerlingen oude fietsen opknappen onder begeleiding van een medewerker van een Texels fietsbedrijf. Als de fietsen af zijn, gaan ze naar cliënten van de Voedselbank Texel. Corrie Eriks over dit project: "We vinden het mooi dat we leerlingen in korte tijd laten kennismaken met fietstechniek en dat ze dan ook nog iets kunnen repareren en maken met een maatschappelijk doel. Het is extra fijn dat de voedselbank hier iets aan heeft. "

Een aantal leerlingen is zo enthousiast geworden dat ze in het weekend en de vakantie gaan werken bij het Texelse fietsenbedrijf.