Opluchting bij Lyceum aan Zee: school is op alle punten verbeterd, vindt inspectie

DEN HELDER - Gebak op tafel vandaag voor de leraren van Lyceum aan Zee in Den Helder: minder dan een jaar nadat de leiding te horen kreeg dat de school door de onderwijsinspectie als 'zeer zwak' werd bestempeld, is het tij gekeerd. Op alle fronten is de beoordeling nu verbeterd. "Ik vind het vooral een compliment dat de leerlingen dit zien", zegt directeur Hans van Beekum. "Zij ervaren veel meer vrolijkheid in de school."

Al jaren is het onrustig op de vestigingen van het overkoepelende Scholen aan Zee. Dat begon al in 2007 nadat alle Helderse middelbare scholen fuseerden tot één scholengemeenschap. Later was er vooral veel verloop in docenten en het management, in 2014 werd een directeur ontslagen die niet de juiste papieren had. En ook de resultaten lieten het wel eens afweten.

Vooral de afgelopen twee jaar ging het mis: in 2018 kreeg Beroepsonderwijs aan Zee te horen 'zeer zwak' te zijn, in 2019 was Lyceum aan Zee naar het laagste punt gedegradeerd. Er moest iets gebeuren, zo vond de raad van bestuur al langer en directeur Hans van Beekum van Mavo aan Zee werd aangetrokken. Eerst moest hij orde op zaken stellen bij het Beroepsonderwijs, daarna kon hij aan de slag op het Lyceum. Niet zonder succes, want waar hij er al binnen een jaar in slaagde om het Beroepsonderwijs terug op peil te brengen, is dit hem nu ook op het Lyceum gelukt. Ook hier is de school niveau na een jaar af van de beoordeling 'zeer zwak'.

Bescheiden

Hij is terecht trots, al blijft hij bescheiden. "Mijn functie? Ik ben de goeroe van de groep", zegt hij met een lach. "De onderwijskundig plastisch chirurg", omschrijft een collega het. Van Beekum: "Nee, maar we hebben het met z'n allen gedaan. Er is een verbeterteam opgezet met daarin teamleiders Hielke ter Veld, Jeroen Roggeveen, Peter van Dam, Sipko van Sluis en ondersteunings-coördinator Marja Leemans. Zij hebben hieraan meegeholpen, net als twee externe adviseurs. En uiteraard alle leraren ook. Het is met recht een teamprestatie."