Van Haga sleept Youtube en LinkedIn voor de rechter: ‘Ik mag niet eens een mening hebben’

Tweede Kamerlid Wybren van Haga accepteert niet dat hij is verbannen van Youtube en LinkedIn. In een gesprek met Haarlem105 laat hij weten het absurd te vinden dat hij als inwoner van Nederland niet gewoon zijn mening mag hebben. Het kort geding tegen Youtube is 28 juli. Voor de zaak tegen LinkedIn is nog geen datum bekend.

Begin juni werd het Haarlemse Tweede Kamerlid definitief van het zakelijke sociale netwerk gegooid. Naar eigen zeggen was dat vanwege een post over het medicijn Ivermectine. Dat middel wordt veel gebruikt in Afrikaanse landen en werkt tegen rivierblindheid. Maar het middel zou ook helpen tegen corona. Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, liet ondanks weten dat Ivermectine niet helpt tegen Covid-19. Van Haga plaatste een verbijsterende Tweet omdat er volgens hem ‘verbluffende resultaten in India zijn behaald.' Dat Twitter-bericht belandde automatisch op zijn LinkedIn-pagina.

Quote "Je mag niet eens een mening hebben" Wybren van Haga

“Absurd”, noemt Van Haga het besluit dat hij verbannen is. “Je mag als inwoner van Nederland, terwijl je de wet niet overtreedt, niet gewoon je mening hebben op dit soort sociale-media-platforms. Als je niet de lijn van Hugo de Jonge volgt, dan schend je de richtlijnen en word je verbannen." De politicus is niet zeker of hij de rechtszaken gaat winnen. “Het is meer een politiek signaal. Nederlandse bedrijven kunnen discrimineren. Discotheken mogen bijvoorbeeld alleen mensen met witte schoenen naar binnen laten. Waar het misgaat is dat bedrijven als LinkedIn en YouTube te groot zijn geworden en Nederlanders er te afhankelijk van zijn. Zij kunnen dus bepaalde eisen stellen van hun klanten en dat klopt niet." Nieuwe partij Wybren van Haga stapte eind mei samen met Olaf Ephraim en Hans Smolders uit Forum voor Democratie. Inmiddels is bekend dat Van Haga zijn eigen partij opricht, genaamd Belang van Nederland. Juist omdat er veel mkb’ers op actief zijn, heeft hij het zakelijke sociale netwerk ontzettend hard nodig. “Juist de mkb die de rekening moet gaan betalen en misschien nog jaren last heeft van die domme anderhalvemetermaatregel, zijn actief op het netwerk. Discussies over bijvoorbeeld mondkapjes moeten er kunnen plaatsvinden.”