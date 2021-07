Inzamelingsactie gestart voor standbeeld van zeehond Bertus

Het ziet er naar uit dat Den Helder een standbeeld of plaquette krijgt ter nagedachtenis aan kegelrob Bertus. Raadslid Mirjam Dijk van Behoorlijk Bestuur is een inzamelingsactie gestart. Ze probeerde de gemeenteraad over te halen om geld vrij te maken, maar een meerderheid ziet het niet als een politieke taak. Dit mag geen belemmering zijn als het aan de initiatiefnemer ligt. De donaties stromen al binnen, laat Dijk weten.