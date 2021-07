'Ieniemienie' kans op extra geld voor Wereldmuziekschool in Schalkwijk

De gemeente Haarlem heeft juist dit jaar besloten deze kadernota somber in te steken, omdat er door de coronacrisis en het uitblijven van een nieuw kabinet in Den Haag financiële onduidelijkheid is. En Haarlem houdt liever even pas op de plaats in de hoop dat na de zomer beter zicht is op extra geld voor bijvoorbeeld jeugdzorg, waar grote tekorten op de loer liggen.

De gemeenteraad lijkt het in meerderheid eens te zijn met deze behoedzame opstelling. Dat zou betekenen dat alleen voor rattenbestrijding, het noodlijdende Frans Hals Museum en voor coronamaatregelen extra geld wordt uitgetrokken. Overigens wordt wel al geld gereserveerd voor ingezette plannen zoals bijvoorbeeld fietsenstallingen op het Houtplein en in de Hudson Bay, een snelfietspad tussen Velsen en Haarlem, een parkeervoorziening in Schalkwijk en het opknappen van het Schoterbos. Dit zijn volgens het college van B&W 'onoverkomenlijke' zaken, vaak door al eerder gemaakte afspraken.

Petitie

Maar subsidie voor de Wereldmuziekschool en andere culturele instellingen is dat niet, vindt de wethouder van cultuur, Marie-Thérèse Meijs. Toch is onder druk van een snel opgezette petitie onder de Haarlemmers (met binnen een week 1120 handtekeningen, red.) een motie ingediend om de Wereldmuziekschool in Schalkwijk wél nu te helpen.

De school moet verhuizen omdat het winkelcentrum waar het nu in zit, deels tegen de grond gaat om plaats te maken voor woningbouw. Een nieuwe locatie verderop in het winkelcentum is er wel, maar de huur is veel te hoog. Een goedkopere locatie is er niet in Schalkwijk en de Wereldmuziekschool betekent juist veel voor deze wijk. Niet alleen kinderen, maar ook ouderen komen hier. En niet alleen voor een muziekles, maar ook voor sociale contacten.

tekst loopt door na video

Hein Pijnenburg, directeur van de Wereldmuziekschool, over het belang van de locatie in Schalkwijk