Einde dreigt voor Haarlemse Wereldmuziekschool

De Wereldmuziekschool in Schalkwijk moet uit haar pand in het winkelcentrum, omdat deze gesloopt gaat worden voor nieuwbouw. En dat betekent dat de muziekschool op zoek moet naar een nieuwe locatie. Die is al gevonden, alleen is de huur twee keer zo hoog. En dat kan de muziekschool niet betalen.

Zonder financiële steun van de gemeente, betekent dit misschien wel het einde voor de muzikale broedplaats in Schalkwijk, vreest directeur Hein Pijnenburg. En dat levert hem veel kopzorgen op. De muziekschool heeft zo'n 400 leden en dankzij de centrale ligging van hun hoofdlocatie in Schalkwijk, lopen veel mensen even naar binnen voor een praatje en informatie over muzieklessen. Behalve kinderen, volgen ook ouderen hier veel muzieklessen. "We hebben heel veel ouderen in een scootmobiel in Schalkwijk en die rijden hier zo naar binnen", vertelt Hein. Eigenlijk is het volgens hem veel meer dan alleen een muziekschool, omdat er ook culturele activiteiten worden gehouden.

De muziekschool is op dit moment een toegankelijke plek voor iedereen en dat wil Pijnenburg graag behouden. Een beschikbare winkelruimte even verderop in het winkelcentrum zou zelfs nog een betere locatie zijn voor de muziekschool, omdat de aanloop van winkelend publiek nog groter is daar. Het pand is beschikbaar, alleen is de huur veel hoger dan wat de muziekschool nu per maand kwijt is. "Dat kunnen we niet betalen. We komen 25.000 euro per jaar te kort", vertelt Pijnenburg.

Hij denkt met een subsidie van 125.000 euro van de gemeente Haarlem een mooie nieuwe start te kunnen maken in het nieuwe pand de komende vijf jaar. Maar de gemeente is vooralsnog niet van plan over de brug te komen met dit geld.

Geen budget

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er geen budget beschikbaar is om bij te dragen aan de forse huurprijs van het winkelpand. In de huidige cultuurbegroting zijn een aantal culturele instellingen opgenomen en is er geen ruimte voor een nieuwe culturele instelling. Als de gemeente een subsidie zou geven aan de Wereldmuziekschool, zou dit ten koste gaan van subsidies voor andere instellingen.

Hein Pijnenburg vindt het jammer, maar hij blijft optimistisch. "Ik hoop echt dat we er uit komen. Als we hier weggaan, dan is de plek waar het allemaal gebeurt in Schalkwijk weg." Uitwijken naar de Waarderpolder ziet hij eigenlijk niet zitten, omdat de leerlingen uit Schalkwijk dan niet zo makkelijk op de fiets meer zelf naar de Wereldmuziekschool kunnen komen.