Grote gemeente-uitgaven 'on hold': Frans Hals, rattenplaag en coronasteun uitgezonderd

Door onduidelijkheid uit Den Haag over de kabinetsformatie weet Haarlem namelijk niet, net als andere gemeenten, of er nu meer geld gaat komen. Want de tekorten in de gemeentebegroting lopen ook hier op, met name door de oplopende kosten voor de jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red.). Wethouder Michel Rog van Financiën in Haarlem wil liever niet beloofde investeringen later moeten terugdraaien. "Door nu behoedzaam te zijn, kunnen we straks weer ambities hebben."

Normaal gesproken bespreekt de gemeenteraad voor het zomerreces haar ambities voor de komende jaren en worden er keuzes gemaakt over investeringen. Het collegebestuur vraagt de raad nu om even de pauzeknop in te drukken. In het najaar wordt de gemeentelijke begroting vastgesteld en dan verwacht Rog meer duidelijkheid te hebben over extra geld van het Rijk.

Hoop op meer geld uit Den Haag

De wethouder gaat ervan uit dat er meer geld naar Haarlem komt. "Het Rijk heeft onlangs besloten dat de gemeenten gezamelijk 1,3 miljard extra krijgen voor de Jeugdzorg, maar dat is eenmalig. Ik hoop dat het structureel wordt." Rog baseert zijn hoop op onafhankelijk onderzoek dat uitwees dat de Nederlandse gemeenten elk jaar 1,6 tot 1,8 miljard euro tekort komen om deze taak goed uit te voeren.

Welke grote beslissingen dan even moeten wachten, laat de wethouder liever in het midden. Wel is het Haarlemse collegebestuur van mening dat een aantal zaken niet kunnen wachten. Voor de komende twee jaar moet er in ieder geval per jaar 5 ton gereserveerd worden voor coronasteun aan horeca, de culturele sector, ondernemers en sportverenigingen.

Ratten en Frans Hals Museum

De rattenplaag in de stad vraagt ook om snelle actie, zeker nu een proef met zogenoemde 'smartvallen' succesvol is. Hiermee is geëxperimenteerd om de ratten niet langer met gif te bestrijden. Daarvoor wordt nu eenmalig twee ton gereserveerd, en naar verwachting zal er uiteindelijk voor een structureel budget worden gekozen door de gemeenteraad.

Ook het noodlijdende Frans Hals Museum kan niet langer wachten op extra financiële steun. Daarvoor wordt nu drie ton ingeboekt en ook die investering moet uiteindelijk structureel worden.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk in de eerste week van juli of ze het eens zijn met het uitstellen van beslissingen over grote uitgaven.