Extern onderzoek naar GGD-rapport waar Tata Steel uit geschrapt werd

De Veiligheidsregio Kennemerland stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de gang van zaken rond de totstandkoming van het GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Het Noordhollands Dagblad onthulde dit weekend dat GGD-directeur Bert van de Velden bewust de naam van Tata Steel uit dat rapport zou hebben laten halen.

Het gaat om een rapport van de GGD dat vorig jaar zomer verscheen. Daarin concludeert de gezondheidsdienst dat longkanker in de gemeente Beverwijk 25 procent meer voorkomt dan gemiddeld in Nederland.

Het buiten schot houden van de fabrieken van het nabijgelegen Tata Steel als mogelijke oorzaak, kwam naar voren uit interne mails en appjes van GGD-medewerkers, dat het Noordhollands Dagblad had opgevraagd. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou GGD-directeur Bert van de Velden persoonlijk aan zijn medewerkers hebben geschreven.

Bewust gekozen

De GGD reageerde diezelfde dag dat er bewust was gekozen om "mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam" te noemen in het rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk en omgeving. Ook al stonden de fabrieken van Tata Steel eerder wel vermeld in conceptversies van het rapport, die het Noordhollands Dagblad ook had opgevraagd.

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft na overleg met Van de Velden nu besloten om extern onderzoek te laten uitvoeren naar hoe het eindrapport tot stand is gekomen. Volgens voorzitter van de veiligheidsregio Marianne Schuurmans is 'in de buitenwereld onduidelijkheid ontstaan' over de werkwijze van de GGD. "Ik vind het van belang dat hier helderheid over komt en daarvoor is een onafhankelijk onderzoek de beste manier."

Welke instantie het onderzoek gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder is ook de opzet van het onderzoek nog niet bepaald.