Doden ongeluk Middelie zijn horecaman uit Hoorn en zwangere Volendamse

Een van de dodelijke slachtoffers van het ongeluk dat zaterdagmiddag op de N247 ter hoogte van Middelie twee levens eiste, is restauranteigenaar Lukas Broekmeulen uit Hoorn. Het andere slachtoffer is een zwangere vrouw uit Volendam.

Dat meldt Alkmaar Centraal. De Facebookpagina's van restaurant de Bourgondiër in Hoorn en het gelijknamige restaurant in Egmond aan Zee melden dat de restaurants wegens omstandigheden gesloten zijn. Onder de betreffende posts stromen de condoleances binnen.

Ongeluk

Bij het ongeluk reden twee auto's frontaal tegen elkaar aan. In de auto van Broekmeulen zaten ook een vrouw en twee kinderen, zij liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de steunbetuigingen op Facebook is dit het gezin van de restauranteigenaar.

Het andere dodelijke slachtoffer is een zwangere 34-jarige Volendamse. Zij zat in de andere auto. De andere inzittenden van die auto, twee vrouwen, zijn na het ongeluk ook overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met de gewonden gaat, is niet bekend.

Waarom de auto's zo hard op elkaar botsten is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeluk.