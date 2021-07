Dodelijke slachtoffers ongeluk Middelie zijn Horinees (40) en Volendamse (34)

De twee dodelijke slachtoffers waren de bestuurders van de twee auto's die gistermiddag frontaal op elkaar botsten. In de ene auto zaten nog een vrouw en twee kinderen, in de ander nog twee vrouwelijke passagiers. Zij zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis, hoe het met ze gaat is niet bekend.

Waarom de auto's zo hard op elkaar botsten is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeluk. Wel is duidelijk dat de twee auto's door de botsing naast de weg terechtkwamen, en dat de bestuurders van beide voertuigen hierdoor bekneld kwamen te zitten. Beiden zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden.