Twee doden bij ongeluk in Middelie

Wat de oorzaak is van het ongeluk, is niet bekend. Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar. Bij het ongeluk waren twee personenauto's betrokken, met in totaal zeven inzittenden. "Twee van hen zijn overleden, de overige vijf mensen zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht", vertelt de woordvoerder. Hoe de vijf slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend.

Er kwamen twee traumaheli's naar de plek van het ongeluk, en er waren ook meerdere brandweerauto's aanwezig. Beide voertuigen waren deels in het water beland, dus is er voor de zekerheid ook in de sloot gezocht. "Zo konden we er zeker van zijn dat er niet nog een slachtoffer in het water was beland", aldus de woordvoerder.

De weg is tussen Oosthuizen en Middelie in beide richtingen afgesloten.