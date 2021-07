Thom de Boer verbreekt wederom Nederlands zwemrecord

Het record van Van den Hoogenband op de 100 meter vrije slag op de kortebaan stond al sinds 2003. Met een tijd van 46,76 dook De Boer zondagmiddag bij de Amsterdam Swim Meet in het Sloterparkbad vijfhonderdste onder de tijd van de huidige chef de mission.

Olympische Spelen

Op de aanstaande Olympische Spelen in Tokio komt de 29-jarige De Boer alleen uit op de 50 meter vrije slag. Op die afstand zwom hij zaterdag naar 21,58 en daarmee was hij 0,04 sneller dan zijn tijd van eind mei in Monaco.