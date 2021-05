Thom de Boer scherpt eigen Nederlands record aan op 50 meter vrije slag

Thom de Boer heeft zijn eigen record op de 50 meter vrije slag aangescherpt. De Alkmaarder zwom in Monaco naar 21,62 seconden en haalde daarmee een tiende van zijn beste tijd af.

De 29-jarige zwemmer van NTC in Amsterdam won de 50 meter vrij bij de Mare Nostrum Swim Tour. Hij was twaalf honderdsten sneller dan zijn toptijd die hij vorig jaar in Rotterdam zwom (21,74).

Vorige week werd De Boer vierde op de 50 meter vrij tijdens de EK zwemmen in Boedapest. De Noord-Hollander komt op die afstand ook in actie tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Toussaint

Kira Toussaint kwam ook in actie in Monaco. De zwemster uit Assendelft won de 50 meter (27,67) en de 100 meter rugslag (59,41).