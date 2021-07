Opnieuw Nederlands record voor zwemmer Thom de Boer op 50 vrij

De 29-jarige De Boer won daarmee de 50 meter vrije slag bij de Amsterdam Swim Meet in het Sloterparkbad. Eind mei kwam hij in Monaco tot 21,62 seconden.

Aan het begin van dit jaar stond het persoonlijk record van de Noord-Hollander nog op 21,74. Op het EK in Boedapest werd De Boer vierde met een tijd van 21,80.

Later deze maand zien we hem terug op de Olympische Spelen in Tokio.