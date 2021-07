Overmars stellig: "Tadic is niet te koop"

Marc Overmars laat weten dat Dusan Tadic onder geen beding mag vertrekken bij Ajax. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers reageert in gesprek met VI op de vermeende interesse van AC Milan voor de 32-jarige aanvoerder. "Het is kansloos dat ze nu onze captain weghalen", aldus Overmars.

Tadic zou volgens diverse Italiaanse bronnen al zijn ja-woord aan AC Milan hebben gegeven, maar volgens Overmars klopt hier niets van. "Onze aanvoerder zal dit jaar niet vertrekken", zegt Overmars. "Hij is zo belangrijk voor de club, in meerdere facetten. Hij is het cement tussen de stenen. Het is dus een duidelijke nee van onze kant, hij is niet te koop."

Zeer gecharmeerd

Volgens het Italiaanse Calcio Mercato zijn de onderhandelingen tussen Tadic en AC Milan al reeds gestart. Trainer Stefano Pioli van Milan zou zeer gecharmeerd zijn van de Serviër, die oud-Ajacied Zlatan Ibrahimovic moet gaan ondersteunen in de voorhoede.

Ajax is, met Dusan Tadic in de gelederen, op dit moment bezig aan de oefencampagne ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag werd er met 6-0 gewonnen van de Koninklijke HFC uit Haarlem. Dinsdag speelt Ajax in Oldenzaal een oefenwedstrijd tegen Quick'20. Maandag reizen de Amsterdammers af naar De Lutte voor een trainingskamp van een week.