Ajax oefent op trainingskamp tegen Quick'20 en SC Paderborn

Ajax speelt dinsdag de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar komend seizoen. Quick'20 is dan de tegenstander in Oldenzaal. De Amsterdammers spelen een paar dagen later tegen SC Paderborn.

Ajax belegt vanaf maandag een traningskamp in De Lutte bij de Duitse grens. Een dag later is tegen Quick'20 een beperkt aantal toeschouwers welkom. In 2019 won Ajax met 11-2 van de hoofdklasser in een vriendschappelijk duel.

Op zaterdag 10 juli speelt Ajax tegen SC Paderborn, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Trainer Erik ten Hag kan in beide duels nog niet beschikken over de internationals.

Zaterdag opent Ajax de oefencampagne tegen Koninklijke HFC. Die wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld. Ook RSC Anderlecht (16 juli) en Bayern München (24 juli) zijn nog oefentegenstanders van de regerend landskampioen.