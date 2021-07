Razendsnelle hattrick van David Neres zorgt voor ruime Ajax-zege op Koninklijke HFC

Binnen vier minuten kreeg David Neres het zaterdagmiddag voor elkaar om drie keer te scoren. De Braziliaanse aanvaller wees Ajax daarmee de weg in het oefenduel met Koninklijke HFC. Op Sportpark De Toekomst eindigde de wedstrijd in 6-0.

Na een kleine twintig minuten opende Neres te scoren op aangeven van Naci Ünüvar. De rechtsbuiten kon de bal simpel in een leeg doel schuiven. Twee minuten later schoot Neres raak in de verre hoek na een assist van landgenoot Danilo.

Een minuut later was het alweer raak. Een mooi wippertje van Zakaria Labyad stelde Neres in staat om op fraaie wijze de 3-0 binnen te volleren. Direct na de aftrap van de Haarlemmers rondde Kenneth Taylor een mooie aanval af: 4-0 na 24 minuten.

