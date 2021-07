'GGD-directeur liet naam Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen'

De directeur van de GGD Kennemerland heeft bewust de naam van Tata Steel uit een GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk laten halen. Dat meldt het Noordhollands Dagblad , dat interne mails en appjes van GGD-medewerkers heeft opgevraagd.

Het gaat om een rapport van de GGD dat vorig jaar zomer verscheen. Daarin concludeert de gezondheidsdienst dat longkanker in de gemeente Beverwijk 25 procent meer voorkomt dan gemiddeld in Nederland.

Bewust geschrapt

In het rapport noemde de GGD een aantal mogelijke oorzaken. Zo hebben Beverwijkers in het verleden meer gerookt dan de gemiddelde Nederlander. Ook was 'luchtverontreiniging met fijnstof in het verleden in de IJmond hoger', meldde het rapport.

Maar specifiek de fabrieken van Tata Steel zouden bewust buiten schot zijn gehouden in het rapport, schrijft het Noordhollands Dagblad. De directeur van de GGD zou Tata als mogelijke oorzaak uit het rapport willen schrappen. Volgens de krant blijkt dat uit 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers die het op had gevraagd.

'Tekstuele reden'

"Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou GGD-directeur Bert van de Velden aan zijn medewerkers hebben geschreven. Ook blijkt volgens de krant uit de interne communicatie van de GGD dat Tata-functionarissen zich vroeg in 2020 bij de gezondheidsdienst meldden om te weten te komen wat er in het rapport zou komen te staan. Ook zou de fabriek het rapport al een dag voor publicatie in hebben kunnen zien, samen met de provincie Noord-Holland.

Van de Velden geeft tegen de krant toe dat hij Tata uit de tekst van het rapport liet schrappen, maar volgens hem had dat enkel een 'tekstuele reden'. "Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", zegt de GGD-directeur in een reactie. "Onze mensen doen dat naar eer en geweten, met de wetenschappelijke statuur die daarbij hoort."