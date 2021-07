Voormalig wethouder Kock: "Directie verantwoordelijk voor slecht onderhoud AEB"

Dat het Afval Energie Bedrijf (AEB) in de zomer van 2019 door slecht onderhoud vier van de zes verbrandingslijnen moest sluiten, is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de directie van de afvalverwerker. Dat zei oud-wethouder Udo Kock vandaag tegen de enquêtecommissie die daar onderzoek naar doet.

Kock zei dat hij in juni 2019 werd overvallen toen hem door de directie werd verteld dat vier van de zes verbrandingslijnen werden stilgelegd, vooral omdat hij naar eigen zeggen tot dan toe geen enkel signaal had gehad dat de continuïteit van de afvalverwerker in gevaar was.

"Wat die gevolgen precies waren kon ik niet overzien, maar dat ze groot waren was wel duidelijk", aldus Kock. "En de eerste reactie was dus verbazing, omdat het heel ongebruikelijk is dat je elkaar verrast met dit soort reusachtige mededelingen. Goed bestuur gaat voor een groot deel over het vermijden van verrassingen."

Slecht onderhoud

De afvalverwerker stond op omvallen door jarenlang slecht onderhoud. De commissie wil onder meer weten hoe het kan dat de gemeente als aandeelhouder niet eerder ingreep, maar Kock wijst ook hierbij naar de directie van het AEB.

"Het feit dat het onderhoud van het AEB niet goed gedaan is, dat is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van het AEB. Niet van de klant, niet van de aandeelhouder, noch van de banken, noch van de financier, noch van de gemeente. Zo hebben we dat afgesproken in Nederland. Op het moment dat je die technische expertise als aandeelhouder of als klant gaat ontwikkelen, dan ga je op de stoel van de directie zitten. Dan wordt het echt een potje."

Dreigement

De directie had om 150 miljoen euro steun van de gemeente gevraagd, zonder dat daarvoor een goede reden voor was. De verhoudingen tussen Kock en het AEB kwamen destijds verder op scherp te staan, toen de directie dreigde met het indienen van een faillissement als de steun er niet kwam. Uiteindelijk keerde de gemeente gezamenlijk met de banken een steunpakket van zo'n 16 miljoen euro uit, waarmee het AEB werd gered.

Desondanks kostte de crisis Kock zelf uiteindelijk de kop. Hij stapte in september 2019 op als wethouder, omdat de rest van het stadsbestuur niet meeging in zijn plannen om de afvalverwerker te verkopen. Iets wat dit jaar alsnog in gang is gezet. Het eindrapport van de commissie wordt in september verwacht.