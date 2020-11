Vreemde geur in Amsterdam-West en Nieuw-West afkomstig van AEB

AMSTERDAM - De oorzaak van de vreemde geur die bewoners van stadsdelen West en Nieuw-West vanochtend roken is volgens een woordvoerder van het afvalverwerkingsbedrijf AEB terug te leiden naar een voorval gisteravond in hun fabriek.

De AEB legt uit dat bij de afvalverwerking vuil en slib met elkaar vermengd worden, maar doordat er gisteravond teveel slib bij het vuil gemengd is, verbrandde het vuil niet goed. Het deel onverbrande vuil moest vervolgens van de zogeheten "slakkenbunker" naar de "slakkenberg" worden vervoerd, en tijdens dat transport is de stank ontstaan.

De geur die vanochtend werd geroken door mensen in Amsterdam West en Nieuw-West zou daarvan de nasleep zijn. Een woordvoerder van de AEB vertelt dat ze er mee bezig zijn geweest en dat de "geuremissie" ondertussen gestopt is.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft gisteravond al een melding ontvangen over een 'ongewoon voorval' bij afvalverwerkingsbedrijf AEB Amsterdam. Er zou kort een overschrijding van koolstofmonoxide zijn vastgesteld.

Rare gaslucht

Na zo'n ongewoon voorval gaat vraagt de omgevingsdienst altijd om een rapport bij de AEB over de oorzaak, gevolgen en maatregelen om een geval als deze in de toekomst te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer hadden de mensen die een melding maakten het over een gaslucht, maar ook petroleum en benzine werden genoemd. In een tweet eerder vandaag adviseerde de brandweer om ramen en deuren te sluiten, als je last had van de geur. Deze bleek na metingen van de brandweer niet gevaarlijk te zijn.