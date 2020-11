Veel meldingen over vreemde geur in Amsterdam-West: "Niet gevaarlijk, gewoon vervelend"

AMSTERDAM - De vreemde geur die bewoners van stadsdelen West en Nieuw-West ruiken is niet gevaarlijk. Dat stelt een woordvoerder van de brandweer. Waar de geur vandaan komt, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de brandweer hadden mensen het over een gaslucht, maar ook petroleum en benzine wordt genoemd.

De woordvoerder laat weten dat buurtbewoners zich in ieder geval geen zorgen hoeven te maken. "Het is sowieso niet gevaarlijk. Als je dat wil, mag je gewoon je ramen weer opendoen."

In een tweet adviseerde de brandweer eerder om ramen en deuren te sluiten, als je last had van de geur.

De brandweer heeft het onderzoek afgerond, maar weet nog niet waar de stank vandaan komt. De brandweer vermoedt dat de geur uit het Westelijk Havengebied komt. "Dan kan je denken aan iets dat ontstaan is tijdens het overhevelen van goederen, of is er iets mis gegaan tijdens verbrandingsprocessen."