Wethouder: "Niet tot de tanden verzet tegen biomassacentrale AEB, trein was al rijdende"

De Partij voor de Dieren vroeg Van Doorninck om opheldering nadat ze gisteren via haar woordvoerder tegen AT5 zei dat ze van biomassa af wil. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren wees erop dat het Afval Energie Bedrijf, dat een biomassacentrale heeft gebouwd bij de Coentunnel, van de gemeente is.

Afspraken

"We hebben met het AEB afspraken gemaakt over de herkomst van de biomassa", zei Van Doorninck. "Het is niet dit college, maar het vorige college, dat de centrale mogelijk heeft gemaakt. Het enige besluit van dit college, is dat de investering waar het AEB op rekende is doorgezet. Als u vraagt, hebben wij ons tot de tanden verzet, dat niet. De trein was al lang rijdende."

Van Doorninck zei dat de reactie in lijn is met wat ze al lange tijd zegt en dat de gemeente biomassa in sommige gevallen als een "transitiemiddel" ziet, dat "zo snel mogelijk weer moet worden afgeschaald". Ook wees ze erop dat de centrales van legale bedrijven zijn die zich aan de vergunningen houden. "Ideale oplossingen zijn er niet, maar de energietransitie moet van start gaan", vond de wethouder.

Toneelstuk

"Wat een toneelstuk en wat een bedrog wat hier gebeurt. Want het zijn gewoon terechte vragen van de heer Van Lammeren", vond JA21-raadslid Kevin Kreuger. Hij vroeg waarom de wethouder de biomassa wel tot 2040 in de plannen voor de energietransitie had opgenomen als ze tegelijkertijd zegt ervan af te willen.

"De heer Kreuger lijkt te willen veronderstellen dat ik zeg dat Amsterdam niet van het aardgas zou willen als er biomassa gebruikt wordt", antwoordde van Doorninck. "Maar we willen aardgasvrij worden en zo snel mogelijk van biomassa af." Volgens haar wordt er gezocht naar alternatieven.