Ondernemers op politieke-campertour: "Omarm West-Friese gemeenten als streek"

Met een bontgekleurde camper ging de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) vandaag op tournee langs de gemeentehuizen. Daar presenteerden zij in alle zeven West-Friese gemeenten hun toekomstvisie voor ondernemers in de regio, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. "Omarm West-Friesland als streek en bedenk niet alles zeven keer", stelt voorzitter Hans Huibers van de WBG.

"Het gaat ons erom dat die zeven gemeentes tot een gemeenschappelijke aanpak komen op belangrijke thema's. Woningbouw, bereikbaarheid, toerisme, talent in de regio behouden", is het statement dat Hans Huibers namens alle ondernemers in de regio vandaag maakt.

De Westfriese Bedrijvengroep streeft al langer naar het krachtig neerzetten van West-Friesland als streek onder het mom van 'West-Friesland First, Amsterdam Second'. Samen met de vier ondernemersverenigingen hebben ze het visiedocument 'Samen één WestFriesland' gemaakt die ze vandaag overhandigen aan politieke partijen in de regio. Een tiental ondernemers doen hun verhaal en beschrijven hun ideaalplaatje hoe het ondernemerslandschap er over tien jaar in West-Friesland uit ziet.

Met de campertour, wil de WBG voorsorteren op wat komen gaat. "Dit is precies juiste moment, politieke partijen starten nu met het maken van hun partijprogramma's."

Krachten bundelen

Als de politiek en gemeentes wat voor West-Friesland willen betekenen, moeten ze de krachten bundelen, is Huibers van mening. "Richting het Provinciehuis in Haarlem, richting metropoolregio Amsterdam en richting Den Haag. Daar zijn we best goed mee begonnen met het Pact van West-Friesland 7.1, maar dat is pas het begin."

Een voorbeeld wat Huibers noemt, is de aanleg van bedrijventerreinen. "Er is behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen. Doe dat niet als gemeente op eigen houtje, maar doe dat samen."

Verkiezingsprogramma's

De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) die meewerkte aan het plan, vindt dat er 'een beter begrip voor ondernemers en hun rol in, en het belang voor de samenleving' moet komen en dat 'tal van positieve effecten niet altijd door de politiek op waarde worden geschat'.

Ze willen dan ook dat de politieke partijen in de regio een specifiek ondernemers-hoofdstuk opnemen in hun verkiezingsprogramma's. Met daarin onder andere een visie over de toekomst van bedrijventerreinen, de middenstand in dorpskernen maar ook het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Ondernemersdebatten

In het najaar neemt de Westfriese Bedrijvengroep de partijprogramma's onder de loep. Huibers: "We volgen de politiek op de voet en interveniëren waar nodig. Het geeft richting en vorm aan de vier ondernemersdebatten die we begin 2022 zullen organiseren in gemeentes SED, Opmeer-Koggeland, Medemblik en Hoorn."