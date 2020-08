Westfriese bedrijventerreinen maken collectieve sprong naar duurzaamheid

De directeur van Energie Coorperatie West-Friesland (ECWF) Gerard Fit noemt het een 'klapper' dat er in één keer een paar grote energiebesparingsprojecten worden goedgekeurd. Het project ging in de eerste instantie van start met WBGroen - een initiatief van de Westfriese Bedrijvengroep - op het bedrijventerrein van Hoorn80, maar breidt nu uit in West-Friesland. "De positieve energie van de ondernemers op de bedrijventerreinen dringt steeds meer de hele regio binnen. En dat is in deze tijd goed nieuws.”

Doel is om met de regionale bedrijven meer stroom op te wekken dan er gebruikt wordt en daar is dit een mooie sprong in, vindt Fit. “Als de West-Friese

bedrijven doorzetten, stomen we op naar 5-6 miljoen kWh groene stroom die we zelf opwekken. Los van wie er nog aanhaken bij onze collectieve inkoopactie.”

Kleine stap in de goede richting

Er ligt volgens Fit nog 5 miljard op de plank bij de overheid, maar de subsidie komt je niet aanwaaien. De aanvraagprocedure is pittig. De coorperatie helpt de bedrijven hier bij, maar blijft spannend of de subsidie daadwerkelijk toegekend wordt. Dat deze collectieve aanvraag is één keer is goedgekeurd daar is Fit voorzichtig blij over. "We hebben het bescheiden gevierd, maar de weg naar heel West-Friesland energiepositief blijft nog lang.”

De coörperatie gaat zich samen met Hoorn Energiepositief en WBGroen inzetten om met collectieve inkoop de bedrijven te voorzien van zonnepanelen voor een mooie prijs. Alle bedrijven zijn welkom om zich hiervoor aan te melden. "We hebben met minimaal 2.500 zonnepanelen voor dit project al een ijzersterke uitgangspositie voor onderhandelingen met partijen uit de regio, dus het scheelt aanmerkelijk op de investering.”

Terugleveren

Voor de bedrijven levert het weinig op om de overtollige stroom terug te leveren aan het energiebedrijf en daarom is de volgende stap die het collectief gaat maken het oprichten van een onderling handelsplatform. Deze gaat de energie inkopen voor de deelnemers tegen de laagste prijs en de overtollige stroom onderling verdelen of doorverkopen.