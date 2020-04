Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep: "Landelijk gebied door RES opgeofferd"

WEST-FRIESLAND - De plannen zijn er om West-Friesland in 2040 energieneutraal te maken. Het eerste, voorlopige concept van de Regionale Energiestrategie (RES) is opgesteld. En dat leverde gemengde reacties in West-Friesland op. Zo ook voor Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep. Hij vertelt zijn verhaal aan WEEFF.

"Laat ik vooropstellen dat ik niet tegen wind- en zonne-energie ben", zegt Huibers. "Maar wij zijn uitermate kritisch over de manier waarop dit concept voor de RES is opgezet. In mijn ogen wordt er een landelijk gebied opgeofferd door een randstedelijke aanpak."

Huibers vindt dat er in het concept-RES te veel aandacht is gegeven aan de windturbines en zonneweiden die straks in West-Friesland komen te staan, en vindt dat er te weinig aandacht is geschonken aan duurzame maatregelen, zoals besparing van energie. Ook het West-Friese landschap zal er door de zonneweides en windturbines minder fraai uit komen te zien.

Hoorn 80

"Nieuwe innovaties en technologiën op het gebied van besparingen worden buiten de haken van de rest geplaatst", aldus Huibers. "In mijn ogen wordt er een gebied van Noord-Holland Noord opgeofferd aan dingen die niet op alle plekken noodzakelijk zijn."

Als voorbeeld haalt de voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep het industrieterrein Hoorn80 aan. "Je ziet dat daar een slag wordt gemaakt in de energietransitie", legt hij uit. "Bedrijven zijn bezig om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, bijna overal wordt gewerkt met LED-verlichting, en bedrijven kijken samen hoe zij warmte en energie met elkaar delen."

Draagvlak creëren in samenleving

Huibers is zelf in de afgelopen tijd bij een aantal 'ateliers' geweest. Op deze plekken werden in West-Friesland gesprekken gevoerd met ondernemers, agrariërs en inwoners en konden zij hun zorgen over de plannen op tafel gooien. Aan de hand van deze gesprekken werd het eerste, voorlopige concept van de Regionale Energiestrategie opgesteld.

"Het draagvlak voor de plannen moet van onderaf komen", zegt Huibers. "Daarom heb ik mijn zorgen ook geuit bij de bijeenkomsten. Daarnaast werken wij concreet aan alternatieven, met bijvoorbeeld die zonnepanelen op de daken van bedrijven. Zo creër je draagvlak in de regio. Ik vind het op deze manier een verkeerde aanpak en denk dat het niet gaat werken."