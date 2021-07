Wrakken en redders in nieuwe expo: "Schip vergaat twee keer: op zee en op de bodem"

Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder opent een nieuwe expositie, 'Gezonken reddingen'. Bezoekers worden voor een keer meegenomen onder water, om te zien wat er is gebeurd met schepen waar Helderse redders op af zijn gegaan en zijn gezonken voor de kust van Den Helder. "Er liggen hier voor de kust zoveel verhalen", vertelt Sylvia van der Most van Reddingmuseum Dorus Rijkers.

De Haaksgronden is een gebied tussen Den Helder en Texel, berucht bij de scheepvaart om de beweeglijkheid van de zeebodem. "Er liggen hier zo'n 200 wrakken voor de kust. Daar heb je geen weet van als je op de dijk staat. De meeste schepen zijn door de Haaksgronden in problemen gekomen. Het gebied is altijd in beweging", vertelt Sylvia van der Most van Reddingmuseum Dorus Rijkers.

Helden

Een van de reddingsacties is het uitrukken voor het Duitse schip Nautilus dat tijdens een storm in 1962 verging voor Den Helder. Een bemanningslid werd gered. Van der Most: "Redders zelf zijn erg bescheiden. Die zien zichzelf niet als helden merk ik vaak, maar als ik over reddingen vertel zijn mensen vaak verwonderd. Treurig, maar ook blijdschap dat er toch iemand is gered en dat het toch deels een succes is."