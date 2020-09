Reddingmuseum breidt collectie uit met varende klassieker

DEN HELDER - Het Reddingsmuseum in Den Helder heeft een bijna antieke reddingboot aan haar collectie toegevoegd. De Abraham Fock werd in de jaren dertig van de vorige eeuw in Katwijk gebouwd en was de eerste houten en gemotoriseerde strandreddingsboot.

Het is de bedoeling dat de klassieker geld gaat opleveren, want het museum wil 'm inzetten voor commerciële vaartochten en evenementen. Zo ver is het nog niet, want om de boot vaarklaar te maken moet er nog flink aan worden geklust. Eind oktober is het zover, is de verwachting.

Paarden

Abraham Fock, naar wie de boot is vernoemd, was een van de oprichters van de Noord- en Zuid-Hollandse ReddingMaatschappij, de voorloper van de KNRM. In de beginjaren van zijn carrière werd de Fock vooral ingezet op de eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog, waar hij met paarden de zee werd ingetrokken.

Vanaf eind jaren vijftig werd de boot ook in Noord-Holland ingezet. Eerst in IJmuiden, later in Wijk aan Zee, waar de plaatselijke KNRM hem tot 1986 zou gebruiken om levens mee redden.