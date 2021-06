Reddingsactie voor vissersbootje op rotsblokken in IJmuiden

Een vissersbootje is vanochtend op de rotsblokken van de Zuidpier in IJmuiden gebotst. De twee mannen konden na een reddingsactie van de KNRM zonder kleerscheuren aan wal stappen.

Het ging rond 6.00 uur in de ochtend mis, vertelt bemanningslid van de KNRM in Wijk aan Zee Peter Messchendorp. "Het bootje was bovenop de rotsblokken terechtgekomen. Aan wal bleek dat het trekkoord van de motor kapot was geraakt, waardoor de motor vermoedelijk niet meer kon worden gestart en het is afgedreven naar de pier."

De geslaagde reddingsactie in de vroege uren werd volgens het bemanningslid bemoeilijkt door de omstandigheden. "Het was mistig. En met de reddingboot zo dicht bij de pieren is het lastig manoeuvreren. Maar het is gelukt en de mannen zijn nu veilig aan wal."

Het vissersbootje is terug naar de haven gesleept.