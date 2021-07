Steven Berghuis maakt de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. De 29-jarige aanvaller kost maximaal 5,5 miljoen euro, zo melden meerdere media. Berghuis had een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan, waardoor hij voor vier miljoen mocht vertrekken uit Rotterdam.

Door middel van bonussen kan het bedrag oplopen tot 5,5 miljoen euro. Berghuis tekent een contract voor vier seizoenen bij de regerend landskampioen.

De Telegraaf meldde op 22 juni dat de Amsterdamse club zich bij Feyenoord had gemeld voor de aanvaller. PSV en VfL Wolfsburg, de nieuwe club van trainer Mark van Bommel, zouden ook interesse hebben getoond. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK tegen Tsjechië (0-2) werd bekend dat Berghuis niet terugkeert bij Feyenoord, volgens Feyenoord Transfermarkt.

Berghuis speelde sinds het seizoen 2016/17 in Rotterdam-Zuid. Hij kwam eerder uit voor FC Twente, VVV-Venlo, AZ en Watford. Afgelopen seizoen scoorde hij achttien keer in de eredivisie. De aanvaller komt met zijn overgang in een interessant rijtje te staan: