'Ajax klopt bij Feyenoord aan voor Steven Berghuis'

De even ongrijpbare als onberekenbare Berghuis heeft in Rotterdam een nog één jaar doorlopend contract met een afkoopclausule van vier miljoen euro. Vanwege zijn geniale acties is hij geliefd bij voetballiefhebbers. Aan de andere kant zijn de doldrieste acties waarbij de vleugelspits op het veld duidelijk over de schreef gaat anderen een doorn in het oog.

Aartsrivaal

Een overgang naar de aartsrivaal lijkt daarom ook onmogelijk, maar de krant zegt zich op bronnen binnen de Rotterdamse club te baseren. Berghuis maakte gisteren zijn eerste minuten op een EK-eindronde met Oranje en gaf eerder aan pas na het toernooi te willen nadenken over zijn toekomst. Ook PSV, dat al eerder met hem flirtte, en VFL Wolfsburg zouden interesse hebben.