Ajax-trainer Ten Hag heeft veel smaken te kiezen onder de lat: "Ze zijn er nog niet eens allemaal"

Op het perspraatje tijdens het trainingskamp in De Lutte heeft Erik ten Hag zich vrijdag geen uitspraken laten ontlokken over eventuele aankopen. De Amsterdammers zouden interesse hebben in Steven Berghuis en Kamaldeen Sulemana, maar de Ajax-trainer hield zich op de vlakte. Wel ging hij uitgebreid in op de keepers van de club.

Pro Shots / Jasper Ruhe

"We kijken naar impulsen in de voorhoede en de specifieke kwaliteiten die we daar nodig hebben. Over Sulemana kan ik niks zeggen. Zolang de handtekening niet gezet is, behoort hij niet tot mijn selectie. Dat geldt ook voor Berghuis. Dan hoef ik er ook niks over te zeggen. Onze wens is wel daar nieuwe energie te brengen. En als Marc Overmars zich ergens in vastbijt… Dan laat hij niet snel los", zegt Ten Hag over de directeur voetbalzaken van Ajax.

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft 7 keepers tot zijn beschikking - NH Sport / Stephan Brandhorst

Qua keepers heeft Ajax een luxeprobleem met Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer, Jay Gorter en André Onana. "Ze zijn er nog niet eens allemaal", geeft Ten Hag aan. "De situatie met André moeten we gaan bekijken. Maarten heeft door zijn spel van afgelopen seizoen een streepje voor, maar we hebben de op één na beste keeper van afgelopen seizoen (Pasveer, red.) naar Amsterdam gehaald. Die concurrentiestrijd is ook nodig." Remko Pasveer In totaal beschikt Ajax momenteel over liefst zeven keepers. Het vertrek van Kjell Scherpen naar Brighton is nog niet in kannen en kruiken. Een van de aanwinsten die Ajax deze zomer binnenhaalde is de 37-jarige Pasveer. Hij kwam over van Vitesse en hoopt de concurrentiestrijd met Stekelenburg aan te kunnen gaan. Tekst loopt door onder de video

Remko Pasveer op het trainingskamp van Ajax - NH Sport / Stephan Brandhorst

Jay Gorter "We hebben Jay vorig jaar bij Go Ahead uitgebreid gezien", gaat Ten Hag verder. "We kennen zijn achtergronden ook goed, als Amsterdammer en speler uit de jeugdopleiding. We hebben een ontwikkelingsplan voor hem. Hij zal veel gaan spelen bij Jong Ajax. Hopelijk gaat hij snel stappen maken en kan hij de concurrentie aangaan met de andere keepers."

André Onana Over de vanwege doping geschorste Onana is Ten Hag duidelijk. "Een keeper die voor ons altijd uitstekend heeft gepresteerd en een superontwikkeling heeft doorgemaakt. Een fijne persoonlijkheid. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkomt. Of hij dan gaat spelen? De beste gaat keepen. Zijn lat ligt heel hoog. Hij is zó compleet in zijn spel. Ik acht hem in staat heel mooie vervolgstappen te zetten", aldus de 51-jarige trainer.

Zaterdag speelt Ajax in Oldenzaal een oefenduel met SC Paderborn om het trainingskamp in De Lutte af te sluiten. De aftrap is om 12.00 uur.