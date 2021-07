Michael werd onterecht aangezien voor drugsdealer uit De Kwakel

Nee, hij wist ook niet wat hem overkwam. De telefoon van ondernemer Michael stond dinsdag roodgloeiend. Niet voor zaken, maar met verontrustende vragen van een collega: of hij in de gevangenis zat. Michael werd onterecht verward met de man die is opgepakt voor de grote drugsvondst in De Kwakel, met wie hij dezelfde achternaam en (bijna) dezelfde voornaam deelt.

Ondernemer Michael, die dezelfde naam draagt als de verdachte uit De Kwakel - Michael

De politie deed de unieke drugsvondst afgelopen donderdag, toen ze een woonboerderij in De Kwakel binnenvielen. Maar liefst 2.993 kilo cocaïne en ruim elf miljoen euro aan contanten bleken in het huis te liggen. De woning was tot de nok gevuld met drugspakketten. Twee mensen werden opgepakt, waarvan een tijdens die doorzoeking in het huis. Verschillende media meldden dat die laatste Mike S. is. Hij werkte jarenlang in Mexico en is een graag geziene gast bij de businessclubs van FC Aalsmeer en Ajax.

Op de dag dat het nieuws naar buiten komt, afgelopen dinsdag, gaat bij een andere Michael S. (dezelfde achternaam, iets andere voornaam) de telefoon als hij op bezoek is bij een klant. "Ik werd gebeld door een collega, maar ik was op bezoek dus dan neem je uiteraard niet op." Maar dan trekt even later een berichtje van diezelfde collega zijn aandacht. 'Spoed, spoed, bel me terug', stond er.

Gevangenis "Dus ik bel hem op, zegt hij: 'Mike, zit jij in de gevangenis?' Ik zeg: 'Waar heb je het over? Ik zit gewoon bij een klant?' Wat dus achteraf bleek, is dat hij gebeld was door het AD en de Telegraaf, die aangaven dat ik dus opgepakt ben voor het handelen in drugs en dat ik zoveel miljoen euro cash in huis had." En de twee journalisten lijken niet de enige te zijn die hem met de échte verdachte verwarren. "Ik merkte eergisteren ook wel dat aardig wat personen op mijn LinkedIn-profiel kwamen kijken. Die zijn allemaal gaan googelen natuurlijk en die komen uit op mijn pagina", zegt hij lachend. Bericht Om voor eens en voor altijd de verwarring de wereld uit te helpen, besluit hij om op datzelfde profiel een bericht achter te laten. De kop spreekt klare taal: Nee, ik ben geen drugsdealer!. Zelf kan Michael er uiteindelijk wel om lachen. "Ik zit zelf in een it-bemiddelingsorganisatie, dus ik doe helemaal niks met bemiddelen in geld en coke." Luister hier het gesprek terug met Michael in De Ontbijttafel, de ochtendshow van NH Radio:

Michael wordt onterecht aangezien voor crimineel - NH Radio