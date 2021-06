Duizenden kilo's cocaïne en miljoenen euro's gevonden in boerderij De Kwakel

De politie heeft in een boerderij in De Kwakel duizenden kilo's cocaïne en tassen vol contant geld aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de handelswaar van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie gaat.

In totaal is er drieduizend kilo cocaïne en elf miljoen aan contanten gevonden, zo bevestigt de politie berichtgeving van De Telegraaf tegenover NH Nieuws. De vondst aan de Hoofdweg werd afgelopen donderdag al gedaan, maar werd vanwege het onderzoek tot nu toe stilgehouden.

'Van kruipruimte tot nok'

"We konden onze ogen bijna niet geloven", zegt de politie tegen de krant. "Het woonhuis was letterlijk van de kruipruimte tot de nok gevuld met blokken cocaïne." Na de ontdekking zijn speciale diensten opgeroepen om de drugs en het geld, met een totale waarde van rond de 200 miljoen euro, te beveiligen.

De politie kwam de opslagplaats op het spoor dankzij het werk van een gespecialiseerd ondermijningsteam en een rechercheteam dat zich richt op financiële criminaliteit. Naast de drugs en het contant geld zijn er in de woning vuurwapens, dempers en munitie aangetroffen. Ook stuitten agenten op geldtelmachines en luxe goederen waaronder flessen wijn ter waarde van duizenden euro's, een boek ter waarde van 12.500 euro en een oldtimer.

Aanhoudingen

Bij de doorzoeking is een 54-jarige man aangehouden, al stond hij niet ingeschreven op het adres. Later is in een auto in Aalsmeer nog een 29-jarige man uit Hilversum aangehouden.