Criminoloog noemt De Kwakel 'geen gekke plek' voor drugscriminelen

De politie wist niet wat ze zagen toen ze afgelopen donderdag duizenden kilo's coke en vele miljoenen euro's cash aantroffen in een woonboerderij in De Kwakel. Maar De Kwakel is helemaal zo'n gekke plek nog niet voor drugscriminelen om hun spullen op te slaan, zo vertelt criminoloog Yarin Eski van de Vrije Universiteit van Amsterdam aan NH Nieuws.

"De Kwakel ligt langs de A4, de snelweg tussen Rotterdam en Amsterdam, waar weleens vrachtwagens rijden met containers waarin drugs vervoerd worden. Het is dus helemaal niet zo'n gekke uitwijking om drugs of andere spullen op te slaan", vertelt Yarin Eski aan NH Nieuws.

'Niet de laatste grote vangst'

De drugsvondst in De Kwakel is ook zeker niet de laatste grote drugsvangst, verwacht Eski. "De hoeveelheden cocaïne gaan weer omhoog nu het uitgaansleven weer op gang komt. En de prijs blijft hetzelfde. Dat betekent dat er veel aanbod is. En veel aanbod betekent veel drugs." In totaal is er 2.993 kilo cocaïne en ruim elf miljoen euro aan contanten gevonden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de handelswaar van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie gaat.

Mike S.

Bij de doorzoeking is een 54-jarige man aangehouden, al stond hij niet ingeschreven op het adres. Volgens De Telegraaf gaat het hier om Mike S. Hij werkte jarenlang in Mexico en is volgens de krant een graag geziene gast bij de businessclubs van FC Aalsmeer en Ajax. Het bestuur van de Aalsmeerse voetbalclub heeft stomverbaasd gereageerd over de rol die Mike S. zou hebben gespeeld. Behalve S. is later nog een 29-jarige man uit Hilversum aangehouden.