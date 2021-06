Politie Bloemendaal controleert amper op motorlawaai ondanks oproep gemeenteraad

De politie in Bloemendaal is nog niet massaal aan het controleren op motoren die te veel lawaai produceren. Dit ondanks een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad die de burgemeester opdroeg de politie aan het werk te zetten. Dat was in september vorig jaar.

De gemeenteraad gaf burgemeester Elbert Roest mee dat hij ervoor moest zorgen dat de politie motoren op snelheden moest controleren, 'en dan vooral op die tijdstippen waarop de geluidsoverlast door inwoners als meest hinderlijk wordt ervaren'.

In de eerste vijf maanden van dit jaar gingen agenten zes keer met dit doel op pad. En slechts één keer in het weekend, wanneer de meeste overlast wordt ervaren. Veertien motorrijders kregen in deze periode een boete vanwege geluidsoverlast.

Understatement

Tijdens een speciale campagne deze maand waren er vier controles op en rond de Zandvoortselaan. Dit leverde nul boetes op. "Dat is niet veel", reageert Rob Slewe, raadslid van Zelfstandig Bloemendaal en één van de indieners van de motie met gevoel voor understatement.

Slewe is niet te spreken over de situatie dat er vanwege de campagne wel overal matrixborden langs de wegen staan die motorrijders waarschuwen, maar dat tegelijkertijd amper wordt gehandhaafd. Vooral in het weekend barst het van de motoren die door het dorp brullen. Bijvoorbeeld rond de Julianalaan, Militairenweg en begin van de Zeeweg.

"Ik heb nog nooit een agent zien controleren. Ik begrijp ook niet waarom het niet gebeurt. Die borden kosten toch ook geld? Steek dat geld dan in controles", vertelt hij aan NH Nieuws.

Hét thema van de verkiezingen

Slewe benadrukt dat hij niets tegen motorrijders heeft. Wat hem betreft zijn motorrijders van harte welkom in Bloemendaal. Het gaat alleen om die bezoekers die geen geluiddempers in hun uitlaat hebben en veel te veel lawaai produceren. Hij vindt dat er nóg meer moet worden gedaan om dit fenomeen aan te pakken.

Wat het raadslid van Zelfstandig Bloemendaal betreft is dit hét onderwerp van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in zijn gemeente. "We hebben hier immers niet veel te klagen, maar net als in veel andere kustgemeenten ervaren veel inwoners de overlast van motoren als een groot probleem. Er zijn echt veel mensen die hier klachten over hebben."