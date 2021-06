Politie maakt werk van Bloemendaalse wens: jacht op 'sportuitlaten' bij motoren

De politie in Bloemendaal let sinds kort extra op motoren met illegale uitlaten. Zonder zogeheten db-killers maken uitlaten te veel lawaai en dat kost de bestuurder 400 euro boete. De eerste boetes, nog onbekend hoeveel, zijn uitgedeeld. Op verzoek van de Bloemendaalse politiek maakt de politie vooral in het weekend jacht op deze sportuitlaten.

Veel straten en lanen in Bloemendaal werken als magneten op de chromen bakbeesten die op zonnige lentedagen toerritten maken. Volgens een politiewoordvoerder hebben veel bewoners last van geluidsoverlast en daarom heeft de gemeente gevraagd op te treden. De politie is volgens haar met een bewustwordingscampagne bezig, onder andere door een tekstkar op de boulevard bij Bloemendaal aan Zee neer te zetten.

Veiligheidsplan

De actie van de politie komt driekwart jaar nadat een motie unaniem was aangenomen in de gemeenteraad van Bloemendaal. De raad riep de burgemeester toen op om de politie op geluid en snelheid te laten controleren op momenten waarop de geluidsoverlast door inwoners als meest hinderlijk wordt ervaren. Dat wil zeggen: in de avonduren en in het weekend, wanneer de Bloemendaler lekker buiten in de tuin zit. Ook moet burgemeester Elbert Roest met een veiligheidsplan komen. Dat is er nog niet.

Wel schreef Roest met zijn wethouders een brief aan de minister waarin zij pleiten voor het aan banden leggen van het gebruik van luidruchtige motoren. "Zo gauw het voorjaar aanbreekt en de bollenvelden in bloei komen, veroorzaken motorvoertuigen, met name motoren, ernstige hinder in onze dorpen", schrijft het college van burgemeester en wethouders in de brief.

Decibelboetes

In de Bloemendaalse politiek, bijvoorbeeld bij de fractie van Zelfstandig Bloemendaal, is er ook de roep om motorrijders die veel lawaai maken, harder aan te pakken zoals waarnemend burgemeester Rehwinkel in Bergen dat doet. Ook wordt er gevraagd om zogeheten decibelboetes zoals in Rotterdam, waar microfoons in combinatie met camera's overtreders moeten pakken.

Op de Facebook-pagina van de politie in Bloemendaal valt te lezen dat de knalpijp-actie niet altijd in goede aarde valt. De meningen zijn verdeeld. Wat te denken van de slogan: Loud Pipes Save Lives: