Burgemeester Bergen wil politie aan afspraken houden in kwestie motoroverlast

BERGEN - Burgemeester van Bergen Peter Rehwinkel belooft om de politie aan de gemaakte afspraken te houden wat betreft de aanhoudende motoroverlast in de gemeente. De Bergense afdeling van de NEFOM, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen, roept daarnaast inwoners van de gemeente op hun klachten over motoroverlast te blijven melden bij de politie.

Dat bericht mediapartner Duinstreek Centraal na een gesprek met Rehwinkel. "Er is mij meegedeeld dat meer mensen worden opgeleid om deze controles te verrichten. Ik heb duidelijke afspraken met de politie gemaakt over handhaving, daar houd ik de politie aan. Na mijn vakantie ga ik verder in gesprek met de politie naar aanleiding van de klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen", vertelt hij vanaf zijn vakantieadres.

Eerder deze week meldde Duinstreek Centraal dat er niets is veranderd bij de politie, nadat Rehwinkel in mei liet weten dat hij streng optreden wil zien tegen motorrijders die in de duinstreek nodeloos geluidsoverlast veroorzaken.

De politie heeft hier tot dusverre geen enkele gerichte controle op gehouden. Er is nul keer bekeurd, tot woede van NEFOM-woordvoerder Bart SLuis. "Het is ontluisterend te zien hoe de politie omgaat met behoeftes in de maatschappij aan politie-inzet. Ik vind het zwaar teleurstellend."