Bergen pakt motoroverlast aan: "Controles op snelheid en geluid zijn niet eenmalig"

"Motorrijden prima, maar het moet wel leuk blijven voor anderen", zegt waarnemend burgemeester Rehwinkel tegen mediapartner Duinstreek Centraal.

Rehwinkel stelt dat hij dit bijna meteen na zijn aantreden heeft opgepakt, omdat de gemeente hierover de meeste klachten krijgt: "Ik heb hierover nu met de politie duidelijke afspraken gemaakt. Dit is niet eenmalig, de politie gaat zowel op snelheid als geluid voortaan zichtbaar handhaven in de duinstreek. In ieder geval zolang ik hier burgemeester ben."

Actie gevoerd

De bijval van burgemeester Rehwinkel is goed nieuws voor Bart Sluis, die samen met andere inwoners actie heeft gevoerd om politie, gemeente en politiek in beweging te krijgen. Hij staat in contact met mensen uit het hele land die er last van hebben.

Volgens hem neemt de overlast evenredig toe met het aantal motorrijders en het aantal dagen per jaar dat het mooi toerweer is. Hij is blij met de opdracht aan de politie van de burgemeester.