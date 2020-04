Politie gaat extra controleren na illegale motorcross in Egmonds duin

EGMOND AAN ZEE - Motorrijders hebben dit weekend tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee rondgereden in het duingebied. Door wandelaars en boswachters zijn meerdere bandensporen aangetroffen. De politie gaat daarom nu extra controleren in het gebied.

Op de foto's die een wandelaar in de vroege maandagochtend maakte, is duidelijk te zien dat motorrijders zich hebben 'uitgeleefd' in de duinen van het Noordhollands Duinreservaat. Ook boswachters van duinbeheerder PWN hebben de sporen geconstateerd.

"Dit is zeer onwenselijk en sowieso zijn motoren ten strengste verboden in ons duingebied", laat een woordvoerder van PWN weten. "We hebben na de ontdekking gelijk de politie ingeschakeld en die nemen het hoog op."

"Die gaat nu extra controleren in het duin om dit soort overtredingen te voorkomen. We hopen ook dat de daders alsnog opgespoord kunnen worden. Dat ze aangesproken worden op hun gedrag of beboet. Dat doen onze boswachters ook, maar we zijn blij dat de politie ons steunt."