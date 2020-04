Alkmaar Schoorl is motorrijders en wielerclubs spuugzat: "Het leek hier de TT in Assen wel"

In Schoorl was het zondag, ondanks het advies om thuis te blijven, een drukte van belang. Grote groepen motorrijders en racefietsers trokken erop uit en zorgden voor veel overlast. Inwoners van Schoorl vinden daarom dat er extra maatregelen genomen moeten worden tegen de groepen snelheidsduivels.

NH Nieuws

Eveline Elsinga is voorzitter van het inwonersplatform Schoorl en maakt zich grote zorgen: "We hebben al veel mensen met corona hier in het dorp en ook veel mensen in de kwetsbare categorie 65-plus. Zij voelen zich niet veilig. Iedereen hier is zo voorzichtig en dan is het onwenselijk dat dagjesmensen op deze manier ons gebied binnenkomen." De motorrijders zouden zich niet houden aan de regels tegen de verspreiding van corona. Ze reden te hard, in grote groepen en stonden dicht op elkaar voor verschillende eetkramen.

Quote "Als het nodig is, sluiten we aankomend weekend de toegangswegen af" burgemeester peter rehwinkel

Niet alleen het inwonersplatform van het dorp maakt zich zorgen, ook burgemeester Peter Rehwinkel is verontwaardigd: "Het was toch al duidelijk dat dat niet kon, met zulke grote groepen op pad gaan." Toegangswegen afsluiten Bewoners vragen om strenge maatregelen, zeker nu het Paasweekend met mooi weer voor de deur staat. Die roep is niet aan dovemansoren gericht. Rehwinkel: "Iedereen kan nu weten dat je niet mag samenkomen. Als het nodig is, gaan we komend weekend handhaven en als het nodig is, sluiten we de toegangswegen af."