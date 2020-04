Bloemendaal en Zandvoort willen 'zwermen motorrijders' weren: "Heel irritant"

Hij en zijn Zandvoortse collega David Moolenburgh hebben de andere burgemeesters in de Veiligheidsregio Kennemerland gevraagd actie te ondernemen tegen groepen motorrijders. Morgen nemen zij een besluit. Er wordt nu volgens Roest gekeken of een verbod voor motorrijders juridisch kan.

Corona in Haarlem

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en Omgeving en krijg updates in je tijdlijn