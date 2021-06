Voorzitter De Zouaven baalt van vertrek oud-clubgenoot Frank de Boer als bondscoach

De voorzitter is een oud-buurjongen van Frank de Boer. Voorafgaand aan het EK voetbal spraken we hem, en andere oud-clubgenoten ook al. Toen waren ze vooral vol trots, en begreep Deen weinig van al het commentaar op de bondscoach. "Het is makkelijk om kritiek te leveren. En ik denk dat als we collectief achter hem gaan staan dat we veel krachtiger worden dan dat we iemand afzeiken. Hij is in Amsterdam met heel matig materiaal vier keer kampioen geworden."

Nee, verbaasd is Deen niet door het opstappen van Frank de Boer. "Al zóu hij door willen gaan, dan zou er geen spaan van hem worden heel gelaten. Zo werkt het in de voetbalwereld. Je moet presteren, en anders ben je ten dode opgeschreven."