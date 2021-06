Voetbalclub de Zouaven trots op hun Frank de Boer: "Niets aantrekken van de kritiek"

Bij voetbalclub de Zouaven kijken ze vol trots uit naar het EK voetbal. Want dat hun Frank de Boer als bondscoach op de bank zit vinden ze toch wel bijzonder. "Het is toch mooi wat hij heeft bereikt als dorpsjongen uit Grootebroek."

Aan het woord is Piet Neuvel. Jeugdtrainer bij Zouaven, maar ook de oom van Frank de Boer. Toen ze nog kleine jongens waren zag hij al het talent bij zowel Frank als Ronald. Maar dat hij het tot bondscoach zou schoppen is toch onverwacht. "Ik ben in ieder geval trots dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de één na belangrijkste baan van Nederland te hebben (na premier Mark Rutte)."

Voorzitter en oud-buurjongen Cees Deen vult aan over de tijd dat ze buurjongens waren: "Ik had niet gelijk verwacht dat hij bondscoach zou worden. Maar wel dat hij topvoetballer zou worden, net als zijn broer Ronald. Ze staken er met kop en schouders boven uit."

Kritiek op De Boer

Ondertussen is de afgelopen weken de kritiek op de bondscoach toegenomen. Als het gaat om de opstelling, maar ook de communicatie en vooral teleurstellende resultaten. Ook bij het NH Nieuws-panel heeft maar negen procent vertrouwen in hem, terwijl 38 procent het helemaal niet in hem ziet zitten.

Maar dat vinden zijn oud-clubgenoten niet terecht. "Ik snap dat niet helemaal. Het is makkelijk om kritiek te leveren. En ik denk dat als we collectief achter hem gaan staan dat we veel krachtiger worden dan dat we iemand afzeiken. Hij is in Amsterdam met heel matig materiaal vier keer kampioen geworden", aldus Deen.