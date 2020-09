Voetbalclub De Zouaven 'beretrots' op aanstelling Frank de Boer als bondscoach

GROOTEBROEK - Frank de Boer is vandaag gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Bij voetbalvereniging De Zouaven uit Grootebroek zijn ze maar wat trots dat een oud-jeugdlid van de club nu is aangesteld als de nieuwe coach van het Nederlands Elftal. "Dat zijn dingen die tot de verbeelding spreken", zegt voorzitter Cees Deen tegen WEEFF.

De ouders van Frank de Boer waren vanmiddag niet aanwezig bij de officiële presentatie in Zeist. Moeder Git de Boer laat aan NH Nieuws weten dat ze verder niet 'in the picture' willen staan. "Maar we volgen het natuurlijk wel vanuit huis", vertelt ze. "We zijn geweldig trots op Frank dat hij nu bondscoach wordt."

Vanmiddag werd Frank de Boer in het bijzijn van Eric Gudde (algemeen directeur van de KNVB) en Nico-Jan Hoogma (technisch directeur) gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. De persconferentie werd natuurlijk ook in Grootebroek gevolgd.

Als coach behaalde Frank de Boer vier kampioenschappen op rij met Ajax. Daarna volgden mislukte dienstverbanden bij het Italiaanse Internazionale en het Engelse Crystal Palace. In 2019 werd hij aangesteld in Amerika, bij Atlanta United. Daar werd hij deze zomer ontslagen na een aantal teleurstellende resultaten.

Frank de Boer en zijn tweelingbroer Ronald werden in de jaren 80 door Johan Cruijff van De Zouaven naar de jeugdopleiding van Ajax gehaald. Na zijn debuut in 1988 tegen PEC volgde een glansrijke carrière, waarin hij onder meer de Champions League won met Ajax en tot 112 interlands voor het Nederlands Elftal kwam, waarvoor hij dertien keer scoorde.

Frank en Ronald de Boer bleven de afgelopen jaren verbonden aan de voetbalclub uit Grootebroek. Zo waren zij lange tijd hoofdsponsor van de jeugdafdeling. Ook het hoofdveld van de jeugd is naar de voetbaltweeling vernoemd.

"De afgelopen jaren is het contact met Frank en Ronald wat minder geworden", zegt Cees Deen. "Maar we kunnen bijna altijd een beroep op ze doen als we dat nodig vinden. Zo is Ronald onlangs bij een clubactie geweest en heeft hij ook handtekeningen uitgedeeld. Het is natuurlijk fantastisch dat twee van dat soort jongens bij ons vandaan komen."

Eerste wedstrijden in oktober

Frank de Boer zit op 7 oktober voor het eerst in de dug-out als coach van het Nederlands Elftal, voor de vriendschappelijke wedstrijd met Mexico. Vier dagen later vindt in het kader van de Nations League zijn eerste officiële wedstrijd plaats, tegen Bosnië-Herzegovina. Het Nederlands Elftal speelt drie dagen daarna, op 14 oktober, tegen Italië.