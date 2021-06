Slecht bereikbaar Testen voor Toegang 'onderzoekt' aangeboden negatieve testuitslagen

Het was het eerste weekend waarin op grote schaal werd gewerkt met het systeem van Testen voor Toegang. Zo'n 227.000 mensen maakten daar gebruik van. Dat ging niet bepaald vlekkeloos: door een vermoedelijke hack was er grote vertraging en kregen mensen later dan verwacht de uitslag.

Dat overkwam ook een verslaggever van NH Nieuws. Zij werd vrijdagochtend getest en kreeg wel een sms, maar geen mail met de uitslag. Toen ze bij de testlocatie in Alkmaar verhaal ging halen, koppelde een medewerker haar naam digitaal aan een negatieve uitslag. Op die manier is het toch mogelijk om naar een evenement te gaan. Omdat later bleek dat aan meerdere mensen negatieve uitslagen werden aangeboden, worden daar inmiddels Kamervragen over gesteld.

Hoe het mogelijk is dat medewerkers van Testen voor Toegang dit kunnen doen, wil Stichting Open Nederland niet zeggen. "Dit zijn wij aan het onderzoeken", aldus een woordvoerder vandaag tegen NH Nieuws. De afgelopen dagen zocht NH Nieuws al vaker tevergeefs contact met de stichting.

De woordvoerder schuift een deel van de technische problemen van afgelopen weekend af op de CoronaCheckApp van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als je een negatieve uitslag hebt, wordt dit namelijk in die app gezet. "Het ministerie is voor het beleid, de app en het systeem erachter, wij voeren alleen de testen uit", zegt hij.

Verbeterpunten

Demissionair minister Hugo de Jonge zegt vandaag dat hij om de tafel gaat met Stichting Open Nederland om te kijken wat de verbeterpunten zijn. De stichting zelf doet aangifte van de hackpoging en gaat stresstesten uitvoeren op de IT-systemen.

Achter de poort van Testen voor Toegang moet het echt veilig zijn, aldus De Jonge. "En dan moet je ervan uit kunnen gaan dat iedereen in de club is getest of is gevaccineerd. De kinderziektes moeten uit het systeem worden gehaald."