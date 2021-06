Tergooi ziekenhuis versoepelt: meer bezoekers welkom en mondkapjes niet verplicht

Elke ziekenhuispatiënt mag vanaf nu maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dat was er de afgelopen maanden slechts één. Daarnaast worden de bezoekuren verruimd: bezoekers kunnen langskomen tussen 14.00 en 19.00 uur. Het ziekenhuis doet dat zodat bezoekers verspreid op de dag kunnen komen. Het avondbezoekuur keert nog niet terug.

Ziekenhuispatiënten, hun begeleiders en bezoekers hoeven vanaf nu ook geen mondkapjes meer te dragen in het ziekenhuis. Althans: de verplichting vervalt, wel blijft Tergooi adviseren om in het ziekenhuis een mondkapje op te zetten. "Dit omdat het binnen de muren van Tergooi lastig is de anderhalve meter afstand tot andere patiënten en bezoekers te houden", zo laat het ziekenhuis weten.

Alert en waakzaam

Het ziekenhuis laat weten dat het na de maandenlange coronadrukte blij is dat het de eerste versoepelingen kan doorvoeren, maar dat het de komende tijd wel vinger aan de pols houdt. "Dit doen we gecontroleerd en hierbij houden wij rekening met onder andere epidemiologische ontwikkelingen zoals de delta-variant, de toenemende patiëntstromen binnen het ziekenhuis en het kunnen handhaven van maatregelen zoals de anderhalve meter. Tergooi is een ziekenhuis met smalle gangen en niet al te grote wachtkamers waar kwetsbare mensen onze zorg en hulp nodig hebben. Wij zullen dus alert en waakzaam moeten blijven voor uw gezondheid."

Het aantal coronapatiënten in 't Gooi daalt al een paar weken, al was er afgelopen week een kleine opleving. Toch merkt ook Tergooi dat het steeds rustiger wordt qua coronapatiënten: afgelopen week hoefde er niemand met coronaklachten opgenomen te worden in het ziekenhuis. Tergooi sloot eerder al de coronaverpleegafdeling, ook op de intensive care wordt het steeds rustiger.