Tergooi heeft nog één coronapatiënt op intensive care, steeds meer reguliere zorg

Dat er nu nog slechts één coronapatiënt op de intensive care van Tergooi ligt, is een schril contrast met nog maar een paar weken geleden: toen lag de intensive care lang vol. "Het voelt na al die tijd ook een beetje onwerkelijk", zegt Fassbender.

Het ziekenhuis sloot twee weken geleden al de coronaverpleegafdeling. "We hebben daar symbolisch de deur op slot gedaan. Dat gaf echt een ontzettend fijn gevoel."

Reguliere zorg

Doordat de extra druk door coronapatiënten afneemt, kan het ziekenhuis de reguliere zorg steeds verder oppakken. "We hopen daarmee aan het eind van deze maand weer op honderd procent te zitten. Als er verdere versoepelingen komen, willen straks ook onze bezoekersregeling weer verruimen", zegt Fassbender. "Er hebben heel veel mensen gewacht op een operatie, dus we hebben heel veel te doen nog. De drukte is dus nog lang niet weg, maar juist voor de patiënten is dit een hele mooie stap."

Het ziekenhuis zegt verder waakzaam te blijven de komende tijd. "Het virus is nog niet weg, dus we blijven alert. Hoe het straks verder gaat weet niemand."