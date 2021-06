Eerste uitgaansnacht sinds maart 2020: dansende mensen, maar wel veel overlast

Voor het eerst in lange tijd konden mensen vannacht weer uit. Vrijdagnacht kon het ook al op verschillende plekken , maar vannacht was het weer voor het echie. Met een negatieve coronatest konden binnen de regels losgelaten worden. Ondanks de feeststemming kreeg de politie meer meldingen van ruzies en overlast.

"Het was legendarisch, alsof we nooit dicht zijn geweest", vertelt Rob de Leeuw blij, bedrijfsleider van café De Koning in Alkmaar. "We hebben er van genoten!" De sfeer was volgens hem heel goed. Rond 23.00 uur was er bij bezoekers soms een beetje verwarring.

"In het restaurant kun je eten zonder test, maar het dansen kan alleen met een negatieve test", vertelt Rob. "We zagen we dat er wat mensen stiekem naar binnen gingen toen het restaurant nog open was, maar toen heb ik gewoon binnen even een rondje gelopen om codes te scannen." Mensen die toen geen QR-code van een negatieve test konden laten zien, moesten toen weer naar buiten.

Over het algemeen had iedereen een geldige code bij zich. "Soms ontstaat er wat wrijving, maar het ging eigenlijk hartstikke goed", besluit Rob.

QR-code of mail

Bij gelijknamig café De Koning in Haarlem opende de deuren om 22.00 uur. "Normaal gaan we om 23.00 uur open, maar er stond nu al een flinke rij", vertelt mede-eigenaar Daan Boerdonk. En die rij verdween niet toen het café openging. "De rij was buiten wel heel groot, soms wel 200 man. Af en toe hebben we de deur dichtgedaan en de mensen weer weggestuurd. Dat is ook fijner voor de buurt." Dat had niet altijd zin, binnen een half uur was de rij weer terug.

Aan de deur moest iedereen zijn QR-code laten zien van de negatieve coronatest. "Ik denk dat 95 procent een goed werkende code bij zich had", zegt Daan. "Er waren wel wat problemen met het laden van de code in de app soms, daarom hebben we ook met andere horeca afgesproken dat die mensen hun mail mochten laten zien."

Veel drank verkocht

Het Haarlemse café heeft gisteren heel veel drank verkocht. "Maar er waren ook heel veel mensen, dus of mensen meer hebben gedronken, dat weet ik niet." Voor veel jongeren was het de eerste uitgaansavond in tijden, waardoor alcohol misschien harder aan kan komen. "Er is nu natuurlijk een generatie die nog nooit een café van binnen heeft gezien", vertelt Daan. "Bij hen zag je vaker dat ze misschien een glas te veel dronken, maar dat hoort er ook bij."

